ليس مستبعدًا أن يصبح رونالد كومان يومًا ما مدربًا لنادي إف سي غرونينغن. هانس نييلاند، المدير العام السابق لـ «فخر الشمال»، يروي في بودكاست «راديو ميلكو» التابع لـ «داغبلاد فان هت نورْدن» أن مدرب المنتخب وعده بذلك ذات مرة.

كان نييلاند مديرًا عامًا لغرونينغن لمدة 23 عامًا: من 1996 حتى 2019. وقد توقّف عن العمل منذ فترة، لكنه لا يزال يسترجع بانتظام فترة عمله مديرًا.

على سبيل المثال، محاولة التعاقد التي كادت تتم مع الحارس رونالد كومان الابن، الذي كان آنذاك يقف بين الخشبات مع توب أوس. يقول نييلاند متذكرًا: «لم يكن حتى الحارس الأساسي الدائم. طُرح اسمه لدينا لفترة وجيزة، لكننا كنا حينها مكتظين نسبيًا بحراس المرمى. لذلك لم يحدث الأمر».

ويضيف: «لقد تحدّثتُ شخصيًا حينها مع رونالد كومان الأب. وبأثر رجعي كان ينبغي لنا بالطبع أن نقوم بذلك ببساطة».

ويرى نييلاند أنه من المثير للإعجاب أن كومان الابن، وهو الآن حارس مرمى تلستار، يواصل تقديم أداء جيد رغم الضغط المرتبط بلقبه. «الكاميرات تكون دائمًا موجّهة إليه. وفي نهاية الأسبوع الماضي أيضًا، كان والده رونالد حاضرًا مجددًا في الملعب».

ويتابع: «هذا لطيف، لكن بالنسبة لفتًى كهذا فهو ضغط هائل. ولقبه أيضًا. لذا أجد هذا الرجل مثيرًا للإعجاب للغاية. ومن حيث ركلات الإبعاد واللعب، فهو ببساطة comparable مع حارسنا فايسن».

لذلك يدعو نييلاند غرونينغن إلى ضم كومان الابن الآن أخيرًا. «كما أنه يفتح أبوابًا لغرونينغن مجددًا. ومن يدري، إذا رحل لوكيين بعد عامين أو ثلاثة، فهل يكون رونالد كومان هو الخليفة المناسب ليصبح مدربًا في غرونينغن».

«رونالد سبق أن وعدني بذلك، بالمناسبة. كان ذلك في الفترة المحيطة بوفاة مارتن (والده، المحرر)، وحينها تكونون معًا نوعًا ما. كان رونالد حاضرًا هناك، وكذلك إروين. وما زلت أتذكر أن رونالد قال حينها: "يا إلهي يا هانس، كم سيكون رائعًا لو أن إروين وأنا سنقوم مرة أخرى بذلك النادي الصغير الذي لديك."»

لعب رونالد كومان بين عامي 1980 و1983 ما مجموعه 97 مباراة رسمية مع غرونينغن. وفي ملعب يوروبورخ سُمّيت مدرّجات باسمه وباسم شقيقه إروين ووالدهما مارتن: مدرّج كومان.