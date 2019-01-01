لقد عاد .. ميسي يشارك في تدريبات برشلونة للمرة الأولى

أنباء سارة جدًا لبرشلونة وجماهيره قبل سهرة الأحد

استقبل مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، أنباء سارة جدًا، بعودة الأيقونة ليو ميسي للتدريبات الجماعية للمرة الأولى، منذ تعرضه للإصابة التي حرمته من خوض اللقاء الافتتاحي لليجا ضد أتليتك بلباو.

وغاب البرغوث عن تدريبات البلو جرانا على مدار أغسطس الجاري، تحديدًا منذ الخامس حين أعلن النادي إصابته، بعد أيام قليلة من عودته من عطلته الصيفية.

وكانت أغلب التوقعات ترجح استمرار غيابه عن التدريبات لأيام قليلة أخرى، لكن بعودته للتدريبات المسائية اليوم الأربعاء، تكون فرصه قد تضاعفت للحاق بمباراة الأسبوع المقبل ضد ريال بيتيس.

وتأتي عودة هداف النادي الأسطوري في توقيت مثالي بالنسبة لمدرب الفريق، الذي يعاني من صداع على مستوى الهجوم، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



انظروا ماذا فعل عبد الناصر الخياطي لاعب فريق قطر بدفاع الدحيل👀👇pic.twitter.com/nB9dnrEUxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

الجدير بالذكر أن البرسا سيستضيف ضيفه الأندلسي ريال بيتيس مساء الأحد المُقبل على ملعب "كامب نو" في ختام مواجهات الجولة الثانية لليجا، كأول مباراة سيخوضها الكاتلان على أرضهم ووسط جماهيرهم هذا الموسم، وبعد البداية المخيبة للآمال بالسقوط في "سان ماميس" بلوحة ادوريز السينمائية.