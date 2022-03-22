"لقد سئمت" .. مبابي يعبر عن غضبه فيما يحدث في باريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الحزن لدى اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بسبب ما يحدث في غرف خلع ملابس فريقه باريس سان جريمان.

حيث يمر الفريق الباريسي بفترات صعبة للغاية بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ثم خسارته الكبيرة في الدوري من موناكو بثلاثية.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن مبابي قد أبلغ زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا بمدى حزنه بسبب ما يحدث.

من الآن فصاعدًا، سيتم تفسير كل إشارة وحركة وكلمة من كيليان مبابي على نطاق واسع.

فاللاعب الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بعد أربعة أشهر من الآن، أصبح محط أنظار الصحافة بسبب ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

حيث أشار التقرير أن زميل مبابي في الفريق بول بوجبا قد سأل لاعب باريس عن الوضع الحالي في ناديه الفرنسي.

فيما همس المهاجم الفرنسي في أذنه متجنبًا للكاميرات قائلًا: "لقد سئمت"، مما يعني أن مبابي لم يعد يحتمل ما يحدث في فريق العاصمة.

حيث كانت التقارير قد أوضحت أن هناك خلافات تحدث بين لاعبي باريس في غرف خلع الملابس، وأنه لا يوجد استقرار.

والاتجاه الحالي فيما يتعلق بمستقبل الدولي الفرنسي هو أنه سيترك باريس سان جيرمان في يونيو وينتهي به الأمر بالتوقيع مع ريال مدريد.

فالمفاوضات مع الباريسيين لا تتقدم وبدأ التشاؤم يستقر في العاصمة الفرنسية، ومن الوارد أن تكون كلمات مبابي لبوجبا هي نهاية قصة الجناح مع فريقه الحالي.

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