لقد رأى فالنتاين دريسن ما يكفي حتى الآن، ويستخلص استنتاجاته بشأن مدرب أياكس أوسكار غارسيا بعد ثلاث مباريات فقط

لم يتمكن أوسكار غارسيا من إثارة الإعجاب في أياكس حتى الآن. في نهاية الأسبوع الماضي، خسر فريق أمستردام في المباراة الثالثة تحت قيادته بنتيجة 1-2 أمام إف سي توينتي، وهو ما شكّل سبباً كافياً لفالنتين دريسن لاستخلاص استنتاج مسبق بشأن المدرب الإسباني.

"في أياكس، لم يعد هناك ما يفاجئني"، يقول دريسن في مقطع فيديو نشرته صحيفة "دي تيليغراف" مستعرضاً مباراة السبت في ملعب يوهان كرويف أرينا. "هذا المدرب أيضاً لا يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها"، هذا هو استنتاجه السريع بعد هزيمة الفريق الأمستردامي.

"في البداية كان على هيتينغا أن يتحمل كل الانتقادات، ثم جاء دور فريد جريم... حسناً، كان من المفترض أن ينجح هذا الإسباني في الأمر لفترة قصيرة ثم تتحسن الأمور. لكنه خاض ثلاث مباريات وفاز بواحدة فقط"، يقول دريسن غير متأثر على الإطلاق.

"إذن، الأمور لم تتحسن على الإطلاق، كما أن الأداء كان سيئًا للغاية أمام إف سي توينتي، الذي كان منظمًا بشكل جيد بالمناسبة. توينتي استعاد بعض الزخم الآن، لكنهم أيضًا خاضوا موسمًا متقلبًا. كل هذا ليس مثيرًا للإعجاب حقًا."

"من السهل بالطبع التحدث بعد فوات الأوان، لكن إذا نظرت إلى الأمر بعد انتهائه، يمكنك القول إن تغيير المدرب في أياكس لم يؤتِ ثماره. ومن المحتمل أن يصل أياكس إلى التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمرات، لأن الأمور لا تسير على ما يرام على الإطلاق."

"غالبًا ما تسود نزعة اللحظة. ربما بسبب كل الضغوط المحيطة، بما في ذلك من وسائل الإعلام، تتخذ مثل هذا القرار، لكن النتائج لا تكون دائمًا جيدة. في أياكس، هم حاليًا في الصدارة المطلقة في اتخاذ القرارات التي لا تسير على ما يرام."

مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يحتل أياكس المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الهولندي. وهو نفس المركز الذي كان عليه في أوائل نوفمبر، عندما تم طرد جون هيتينغا. ويبدو أن الفارق مع فينورد، صاحب المركز الثاني، أصبح الآن غير قابل للتعويض بفارق ست نقاط.