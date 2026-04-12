اختتم PSV أسبوع الاحتفالات بعد حسم لقب الدوري بصورة مقنعة بفوز 0-2 على سبارتا روتردام. على ملعب «هيت كاستيل» لم يكن هناك أي حديث عن تراخٍ لدى فريق آيندهوفن، الذي ظهر مسيطراً رغم غياب الضغط. ولعب غوس تيل دوراً قيادياً في ذلك، وأوضح بعد اللقاء أن الجوع لم يُشبَع بعد.

وشدّد لاعب الوسط على أنه لا يريد إنهاء الموسم على أنه مجرد إجراء شكلي. وقال تيل بعد المباراة: «إذا تحدثت عن نفسي، كنت أريد تحديداً أن أضغط بقوة وأُظهر أننا الأفضل». وبحسبه قدّم PSV مباراة قوية وكان ينبغي أن يحسم المواجهة مبكراً.

ورغم احتفالات الأيام الماضية بدا PSV منعشاً وحادّاً. واستمتع تيل بوضوح بأداء فريقه ولم يشعر للحظة بأن التركيز كان غائباً. «أريد أن أظهر مجدداً منذ البداية وأن أفوز مرة أخرى. أعتقد أننا كنا جيدين إلى حدّ كبير بالفعل».

وبحسب تيل، فإن التتويج المبكر لا يجعل التركيز يتلاشى. بل على العكس، يرى لاعب الوسط الهجومي أنه حافز إضافي لمواصلة السيطرة في كل مباراة. «عندما تُتوَّج بطلاً مبكراً إلى هذا الحد، يمكنك الاحتفال كل أسبوع. أنا أريد فقط أن أفوز بكل شيء».

واضطر PSV في روتردام للعب دون كلٍّ من جوي فيرمان ويردي شاوتر، لكن ذلك لم يسبب مشكلات تُذكر. «بالنسبة لي يكون الأمر جيداً حين يكون جوي موجوداً؛ فهو يستطيع إرسال الكرات بشكل رائع من فوق، لكن اللاعبين الذين عوضوا اليوم كانوا جيدين أيضاً».

ووفقاً لتيل، لم يتعرّض PSV عملياً لأي ضغوط حقيقية. وخلق الفريق فرصاً كافية وكان بإمكانه حسم اللقاء قبل الاستراحة. «لم نواجه مشاكل فعلياً، وكان ينبغي أن نتقدم 0-3 عند الاستراحة. كان الأمر أحياناً أشبه بسباق مُرهق لأننا لعبنا واحداً لواحد».

كانت إحدى اللحظات اللافتة في المباراة هي الهدف المبكر الملغى لآيندهوفن. وكان لتيل دور في ذلك بسبب لمسة يد مزعومة في التمهيد للهجمة. وقال مبتسمًا: «في البداية ظننت أن الكرة لامسها شخص آخر، لكنني أتفهم القرار. لقد تظاهرت في البداية بالبراءة التامة».

وفي الختام يتطرق تيل إلى وجهة نظره بشأن منتخب هولندا وكأس العالم المقبلة. «لقد اتصل بي، تمامًا كما اتصل بجوي». ولا يريد تيل أن «يطرح على الطاولة» ما الذي نوقش، لكنه يتمسك بالأمل في فرصة جديدة مع الطواحين. «لديّ شعور بأن هناك ما يزال ما يمكن اللعب من أجله».