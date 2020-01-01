"لقد بدأ الموسم جائعًا" .. أليسون يرسل تحذيرًا لمنافسي صلاح

حارس مرمى ليفربول يشيد ببداية محمد صلاح للدوري الإنجليزي الممتاز

أشاد الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر بزميله المصري محمد صلاح الذي بدأ الموسم بأسلوب مذهل أمام ليدز يونايتد وقاد ليفربول للفوز برباعية بعدما سجل هاتريك على ملعب أنفيلد.

مهاجم ليفربول محمد صلاح "بدأ الموسم جائعًا"، وذلك حسب التعبير الذي قاله زميله في الفريق أليسون والذي حذر منافسيه من الرغبة التي يمتلكها في بداية الموسم.

أليسون كذلك أشاد بتأثير صلاح على من حوله والأجواء الإيجابية التي يصنعها من خلال تواجده كعنصر في المجموعة، مؤكدًا أنه سيحقق المزيد من الأرقام.

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وقال أليسون: "أعتقد أنهم فريق جيد حقًا ويتمتعون بمستوى جيد ولديهم قلب شجاع أيضًا، لقد جعلوا مباراتنا أمامهم صعبة ولكنني أعتقد أن المباراة بالنسبة لهم كانت أكثر صعوبة بسبب الطريقة التي لعبنا بها"

وأضاف: ""أنا سعيد بوجود محمد صلاح في الفريق وأنه سجل ثلاثية في أول مباراة رسمية يشارك فيها هذا الموسم، أنا سعيد حقًا بالنقاط الثلاث أيضًا وبالبداية التي بدأنا بها حملة الدفاع عن لقبنا"

وتابع: "كان هناك بعض الأخطاء بالطبع ولكنها كانت المباراة الأولى فقط في الموسم وأعتقد أن لدينا الكثير من الأشياء التي يجب أن نحسنها مع الوقت، ولكن هذه الأشياء ستتحسن مع المباريات"

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يذكر أن اللقاء الثاني لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون صعبًا للغاية، حيث ينتظره صدام قوي يوم الأحد المقبل عندما يواجه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.