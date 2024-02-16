"لقد أخطأت واعتذرت لزملائي ومشجعي بايرن!".. أوباميكانو ينفجر في وجه العنصرية

يدرك المدافع الفرنسي ما تسبب فيه خطؤه

تعرض الفرنسي دايوت أوباميكانو لهجمة عنصرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف جماهير بايرن ميونخ التي ثارت للهزيمة 1-0 من لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتكب أوباميكانو خطأ أدى إلى طرده أمام لاتسيو وحصول الأخير على ركلة جزاء نفذها شيرو إيموبيلي بنجاح وأدت إلى فوز لاتسيو على بايرن.

وأدان بايرن ميونخ التعليقات التي حملت الطابع العنصري تجاه أوباميكانو، قبل أن ينتقد اللاعب نفسه هذه السلوكيات.

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وكتب أوباميكانو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الانتقادات لها مكان في كرة القدم، لكن العنصرية ليس لها مكان سواء في الملعب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مكان".

وأكد: "الأخطاء جزء من كرة القدم، لقد ارتكبت خطأ واعتذرت لزملائي والمشجعين، كل الإمكانات تظل متاحة على ملعبنا وأؤمن بفريقنا".