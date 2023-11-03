"لقد استحقها ميسي!".. تشافي يسدل الستار على "مظلومية" الكرة الذهبية 2010

الأرجنتيني تعرض لانتقادات واسعة بسبب هذه الجائزة..

قبيل مباراته أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني على ملعب "أنويتا" الصعب، تطرق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إلى ملف ربما يكون مسكوتًا عنه منذ وقت طويل.

ذلك الملف هو الكرة الذهبية 2010، والتي منحت للأرجنتيني ليونيل ميسي رغم فوز إسبانيا بكأس العالم 2010 ووجود أكثر من لاعب معه من برشلونة حصدوا أرقامه مع النادي وتفوقوا عليه في كأس العالم.

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أهم هؤلاء اللاعبين الذين تحدث الكثيرون عن استحقاقهم للقب الفردي أكثر من ميسي، هم تشافي نفسه، وأندريس إنييستا وديفيد فيا وغيرهم.

تشافي قال: "بالتأكيد كنت هناك أنا وإنييستا وفيا وراموس وكاسياس كنا مشاركين بقوة في اللقب".

لكنه أضاف: "لكنني أعتقد أن منح ميسي الجائزة كان عادلًا، في ذلك الوقت كان هو أفضل لاعب في العالم".