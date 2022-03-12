"لقد أخفقت".. بنزيما يحرم بوتشيتينو من النوم!

اعترف مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أنه يشعر بحالة حزن كبيرة، ويعاني من صعوبة في النوم بالليل بسبب خروج فريقه من دوري الأبطال.

وكان الفريق الباريسي قد خرج من البطولة الأوروبية بعد أن استطاع ريال مدريد في قلب تأخره بالنتيجة والفوز، وخطف بطاقة التأهل، بعد أن كانت تشير المباراة لصعود باريس.

وتحدث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي يوم السبت لمباراة بوردو القادمة، عن شعوره بالضيق حتى الآن.

ماذا قال بوتشيتينو؟

كان للنادي الفرنسي أفضلية بهدف واحد بعد مباراة الذهاب في باريس وتقدموا في لقاء الإياب في مدريد، لكن انتهى بهم الأمر بتلقي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني مع ثلاثية كريم بنزيما التي دفعت الفريق الإسباني إلى ربع النهائي.

وحول ما حدث في تلك المباراة قال: "أنا أشعر بأني أخفقت لأنه إذا قمت بتحليل المباراة، أعتقد أنه هنا في مباراة الذهاب وخلال 60 دقيقة في مدريد كنا أفضل".

وواصل: "لقد استحقينا التقدم في النتيجة بمزيد من الأهداف، ولكن الطريقة التي فقدنا بها التعادل، تجعلك تشعر بالفشل".

وتابع: "أنا منزعج جدًا وهذا الشعور يجعل من الصعب النوم ليلاً".

المدرب الأرجنتيني يرى أنه المسؤول الوحيد

قال ماوريسيو: "كانت تلك هي اللحظات الصعبة في المسابقة، ولم ننجح بشكل صحيح في إدارتها، ويجب أن أتحمل مسؤوليتي".

وأضاف: "لم أقم بإدارة تلك اللحظة بأفضل طريقة ممكنة، وأنا الوحيد الذي استحق اللوم".

واختتم: "الفريق الذي يريد الفوز باللقب، يجب أن يعرف دوري أبطال أوروبا وكيفية التعامل مع تلك اللحظات الصعبة، كان من المفروض أن نتصرف بطريقة مختلفة وهذه مسؤوليتنا".

جدير بالذكر أن باريس يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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