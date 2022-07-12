"لقد أحببت كل ثانية هنا!" مانشستر سيتي يؤمّن خط وسطه حتى 2027

لاعب الوسط الموهوب سيكمل "قراره الأفضل في مسيرته"

أمن مانشستر سيتي خط وسطه بتجديد عقد لاعبه المميز رودري حتى عام 2027، ليضمن جودته المميزة في إحدى أهم بقاع الملعب.

لاعب الوسط الذي انضم إلى السيتي في 2019 شارك في 151 مباراة مع فريق ملعب الاتحاد في 3 مواسم، وتحصل على 33 مشاركة بقميص منتخب إسبانيا.

وقال رودري في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي عقب تجديد التعاقد: "الانضمام إلى السيتي كان أفضل قرار في مسيرتي، لقد أحببت كل ثانية في هذا النادي، المشجعون رائعون معي، أشعر بالدعم الكامل من النادي والمدرب الذي يدعمني كل يوم".

وأضاف: "لقد تحسنت كثيرًا كلاعب، وأريد أن أشكر بيب وكل أعضاء الجهاز التدريبي على مساعدتهم، إنهم مسؤولون عن جعلي أفضل، وأقدر عملهم الرائع".

من جانبه، أكد تكسيكي بيجيرستاين، المدير الرياضي للسيتي، أن رودري كان "رائعًا منذ قدومه إلى هنا، أنا سعيد لإبرام هذا التعاقد الجديد".

وأضاف: "إنه نموذج مثالي للاعب المحترف، يملك مزاجية مذهلة، ويعيش حياته بشكل سليم، ويهتم بجسده ويتدرب بشكل جاد كل يوم، إنه حلم أي مدرب، وأنا أعرف أن بيب يحب العمل معه".

وأكد مسألة تطور رودري مشيرًا إلى أنه "بات واحدًا من ضمن أفضل لاعبي العالم في مركزه".

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بات من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ولذلك ينتظر منه الكثير في مدة التعاقد الجديدة.

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