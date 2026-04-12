لقد اتصل بي كومان: ألعب من أجل مكان في قائمة منتخب هولندا لكأس العالم

أنهى آيندهوفن أسبوع الاحتفالات بعد حسم لقب الدوري بطريقة مقنعة بفوزه 0-2 على سبارتا روتردام. على ملعب «هيت كاستيل» لم يكن هناك أي مجال للتراخي لدى أبناء آيندهوفن، الذين ظهروا مهيمنين رغم غياب الضغط. ولعب خوس تيل دورًا قياديًا في ذلك، وأوضح بعد المباراة أن شهيتهم لم تُشبَع بعد.

وشدد لاعب الوسط على أنه لا يريد التعامل مع ما تبقى من الموسم كتحصيل حاصل. وقال تيل بعد اللقاء: «إذا تحدثت عن نفسي، فقد أردت بالذات أن أضغط بقوة وأُظهر أننا الأفضل». وبحسبه قدّم آيندهوفن مباراة قوية وكان ينبغي أن يحسم المواجهة مبكرًا.

ورغم احتفالات الأيام الماضية بدا آيندهوفن منتعشًا وحادًا. واستمتع تيل بوضوح بأداء فريقه ولم يشعر لحظة بأن التركيز كان غائبًا. «أريد أن أظهر من جديد فورًا عند الانطلاقة وأن أفوز مرة أخرى. أعتقد أننا كنا جيدين حقًا.»

ويرى تيل أن التتويج المبكر لا يعني تلاشي التركيز. على العكس، فصانع الألعاب الهجومي يعدّه دافعًا إضافيًا لمواصلة فرض الهيمنة في كل مباراة. «عندما تصبح بطلًا مبكرًا إلى هذا الحد يمكنك الاحتفال كل أسبوع. أنا أريد فقط الفوز بكل شيء.»

واضطر آيندهوفن للعب في روتردام من دون كلٍ من جوي فيرمان وجيردي شاوطن، لكن ذلك لم يسبب مشكلات تُذكر. «بالنسبة لي من الجميل أن يكون جوي موجودًا؛ يمكنه إرسال الكرات بشكل رائع فوق الدفاع، لكن اللاعبين الذين عوضوا اليوم كانوا جيدين أيضًا.»

وبحسب تيل لم يقع آيندهوفن في المتاعب فعليًا في أي لحظة. وصنع الفريق فرصًا كافية وكان بإمكانه حسم اللقاء قبل الاستراحة. «في الحقيقة لم نواجه مشكلات، وكان ينبغي أن نتقدم 0-3 مع نهاية الشوط الأول. كان الأمر أحيانًا أشبه بالركض حتى الإنهاك لأننا لعبنا رجلًا لرجل.»

كانت لحظة لافتة في المباراة هي الهدف المبكر الملغى لبي إس في. لعب تيل دورًا في ذلك بسبب لمسة يد مزعومة في التمهيد للهجمة. وقال مبتسمًا: «ظننت في البداية أن الكرة لمست من قبل شخص آخر، لكنني أتفهم القرار. في البداية حاولت أن أظهر براءة تامة».

وفي الختام، يتطرق تيل إلى وجهة نظره بشأن المنتخب الهولندي وكأس العالم المقبلة. وقال: «لقد اتصل بي، تمامًا كما اتصل بجوي». ولا يريد تيل «طرح» ما دار في الحديث، لكنه يبقي الأمل قائمًا في فرصة جديدة مع الطواحين. وأضاف: «لديّ شعور بأن هناك ما يزال ما يمكن اللعب من أجله».