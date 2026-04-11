اختتم نادي آيندهوفن (PSV) أسبوع الاحتفالات بعد حسم لقب الدوري بصورة مقنعة بفوزه 0-2 على سبارتا روتردام. على ملعب «هيت كاستيل» لم يكن هناك أي مجال للتراخي لدى فريق آيندهوفن، الذي ظهر مسيطراً رغم غياب الضغط. وتولّى خوس تيل دوراً قيادياً في ذلك، وأوضح بعد المباراة أن الجوع لم يُشبَع بعد.

وشدّد لاعب الوسط على أنه لا يريد إكمال الموسم على أنه مجرد إجراء شكلي. وقال تيل بعد المباراة: «إذا تحدثت عن نفسي، فأنا أردت بالضبط أن أضغط بقوة وأُظهر أننا الأفضل». وبحسبه، قدّم PSV مباراة قوية وكان ينبغي أن يحسم المواجهة مبكراً.

ورغم احتفالات الأيام الماضية، بدا PSV منعشاً وحادّ التركيز. واستمتع تيل بوضوح بأداء فريقه ولم يشعر في أي لحظة بغياب التركيز. «أريد أن أعود فوراً إلى خط البداية وأفوز مجدداً. أعتقد أننا كنا جيدين جداً في الحقيقة».

وبحسب تيل، فإن حسم اللقب مبكراً لا يعني تراجع التركيز. على العكس، يرى لاعب الوسط الهجومي ذلك دافعاً إضافياً لمواصلة الهيمنة في كل مباراة. «عندما تصبح بطلاً في وقت مبكر إلى هذا الحد، يمكنك الاحتفال كل أسبوع. أنا أريد فقط أن أفوز بكل شيء».

واضطر PSV في روتردام للعب من دون جوي فيرمان وجيردي شاوطن من بين آخرين، لكن ذلك لم يسبب مشكلات تُذكر. «بالنسبة لي يكون الأمر لطيفاً عندما يكون جوي موجوداً؛ فهو يستطيع إرسال الكرات بشكل جميل من فوق، لكن اللاعبين الذين شغلوا الدور اليوم كانوا جيدين أيضاً».

ووفقاً لتيل، لم يتعرض PSV فعلياً لأي متاعب حقيقية في أي لحظة. فقد صنع الفريق فرصاً كافية وكان بإمكانه حسم اللقاء قبل الاستراحة. «لم نكن في مشكلة فعلاً، وكان ينبغي أن نتقدم 0-3 عند الاستراحة. كان الأمر أحياناً أشبه بالجري المتواصل، لأننا لعبنا واحداً ضد واحد».

لحظة لافتة في المباراة كانت الهدف المبكر لآيندهوفن الذي أُلغي. وكان لتيل دور في ذلك بسبب لمسة يد مزعومة في بناء الهجمة. وقال مبتسمًا: «في البداية ظننت أن الكرة لامست شخصًا آخر، لكنني أتفهم القرار. لقد تظاهرت أولًا بالبراءة التامة».

وفي الختام، يتحدث تيل عن وجهة نظره بشأن المنتخب الهولندي وكأس العالم المقبلة. «لقد اتصل بي، تمامًا كما فعل مع جوي». ولا يريد تيل «طرح» ما دار في الحديث على الملأ، لكنه يبقي الأمل قائمًا في فرصة جديدة مع الطواحين. «لديّ إحساس بأن هناك ما يزال ما يمكن اللعب من أجله».