"لقب العالمي لم يعد ملكًا للنصر فقط بل يشاركه الهلال والاتحاد"

هل فقد النصر هذا اللقب بالفعل؟

يرى الناقد الرياضي نبيل العبودي، أن لقب العالمي أصبح ليس ملكًا لنادي النصر وحده حاليًا، مشيرًا إلى مشاركة ناديي الهلال والاتحاد معه في هذا اللقب.

وأطلق لقب العالمي على نادي النصر، بعدما أصبح أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية عام 2000، وبعدها توقفت البطولة، لتعود عام 2005 وتشهد مشاركة نادي الاتحاد، بينما شارك الهلال في المونديال عام 2019.

العبودي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلال لم يطلق عليه لقب الزعيم من فراغ، لأنه أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات في السعودية، والأهلي يطلق عليه قلعة الكؤوس لأنه أكثر الأندية تحقيقًا للكؤوس".

الناقد الرياضي تابع: "عندما نقول أن النصر عالمي، لأنه شارك في كأس العالم للأندية، معه ناديي الاتحاد والهلال، الآن أصبح هناك 3 فرق عالمية وليس النصر وحده".

واستطرد قائلًا: "النصر ليس متفردًا بهذا اللقب، كان اللقب حصري له حتى عام 2004، وبعدها انتهت كلمة النصر عالمي، أصبح الاتحاد عالمي والهلال عالمي".

وواصل: "أستغرب على من يقول أن الحظ دائمًا مع الهلال، لو كان معه حظ بالفعل كان سيحصل على 27 دوري على أقل تقدير، حظه المتعثر أخذ منه الكثير من البطولات وذهبت إلى أبطال آخرين".

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واختتم العبودي تصريحاته قائلًا: "الهلال يحظى بشعبية كبيرة جدًا في الوطن العربي، وعلى من يريد أن يتأكد يتابع مواقع التواصل الاجتماعي".