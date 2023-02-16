بلقاء شخصي .. سيرخيو راموس يتدارك موقفه المشين في حديقة الأمراء

تدارك الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، فعلته المشينة سريعًا واعتذر شخصيًا للمصور الألماني الذي دفعه عقب خسارتهم من بايرن ميونخ.
وعقب خسارة باريس على ملعبهم من بايرن ميونخ بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي دفع راموس مصورًا بكلتا يديه وهي الواقعة التي التقطها هاتف أحد المشجعين.
وكان راموس يُحيي الجمهور لكنه اصطدم بمصور ووقت كان يحادثه اصطدم بأخر ليدفعه سيرخيو بعيدًا عنه.
ووفقًا لـ RMC Sport فإن سيرخيو تواصل مع المصور الألماني، يوم أمس الأربعاء، معتذرًا عن تصرفه -بعد يوم واحد فقط منه- بعدما أثارت اللقطة استهجان العديد من المتابعين مع انتشار الفيديو الذي تداركه راموس سريعًا.
وينتهي عقد قائد إسبانيا السابق مع باريس بنهاية الموسم الحالي، مع ظهور تقارير عن إمكانية انتقاله للمنطقة العربية واللعب للنصر السعودي بجوار كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد.
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