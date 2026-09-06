لفتة مؤثرة.. نجم برشلونة يدعم جماهير فالنسيا بعد الفوز بخماسية

كما استفاد حامل اللقب من تعثر ريال مدريد أمام ريال بيتيس في نهاية هذا الأسبوع، محققًا الفوز على فالنسيا بنتيجة 5-0.

ومع خوض الصفقة باهظة الثمن رودري لأول مباراة كاملة له، استمتع عدد من النجوم بأمسية رائعة في صفوف برشلونة الذي بدا في حالة جيدة منذ البداية. أحرز لامين يامال ثنائية، ودخل داني أولمو من مقاعد البدلاء ليصنع هدفين، بينما سجل فيرمين هدفًا وصنع هدفين آخرين. كما سجل رافينيا وبيدري هدفًا لكل منهما.

وحظي بيدري بأكبر قدر من التصفيق على الإطلاق. فقد قدم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أداءً ملهمًا لدرجة أن جماهير فالنسيا في مدرجاتها كرّمته بالتصفيق والهتافات.

بيدري يوجه الشكر: "أتمنى لهم كل التوفيق"

وقال بيدري للصحفيين عقب المباراة: "جماهير ملعب مِستايا تصفق لي رغم الوضع الصعب لفالنسيا؟ عليّ أن أشكر الجميع. عندما تحتفي بك جماهير الفريق المنافس، فهذا دائمًا شيء مميز، وأتمنى لهم كل التوفيق في هذا الموسم".

ولا شك أن فالنسيا بحاجة إلى هذا الدعم. فبعد أربع مباريات، يقبع بطل إسبانيا ست مرات ووصيف دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001 في قاع الترتيب في إسبانيا بنقطة واحدة وهدف واحد فقط.