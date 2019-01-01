لفتة طيبة من فريق الأهلي تحت 15 عامًا تجاه نظيره الوحدة

مباراة ودية بين براعم الوحدة والأهلي أقيمت أمس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه نادي الوحدة السعودي الشكر لنظيره الأهلي، تحت 15 عامًا، بعد اللفتة الرائعة الذي قام بها الأخير عقب مواجهة الفريقين أمس.

وكان الأهلي والوحدة تواجهها أمس السبت، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "الوحدة"، حيث وجه الأهلي الشكر لإصحاب الأرض.

ونشر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة شكر لفريق الأهلي تحت 15 عامًا على الرسالة التي تركوها عقب اللقاء.

وكان فريق الأهلي قد ترك رسالة شكر لنادي الوحدة لحسن الاستضافة، حيث ترك ورقة كتب بها: "شكرًا.. من القلب.. لجميع منسوبي نادي الوحدة العريق.. على حسن الضيافة والاستقبال.. مع تحيات فريق براعم النادي الأهلي تحت 15 سنة".

- في لفتة راقية ، هذه الرسالة التي تركها براعم نادي الأهلي في المُباراة الودية التي جمعت بين الوحدة والأهلي مساء الأمس 👏.#الوحدة_الأهلي #الرياضة_تجمعنا pic.twitter.com/13yhH2Pw4J — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 22, 2019

وكتب الوحدة عبر "تويتر": "في لفتة راقية ، هذه الرسالة التي تركها براعم نادي الأهلي في المُباراة الودية التي جمعت بين الوحدة والأهلي مساء الأمس".

وظهرت حالة الود بين الفريقين عقب اللقاء الودي الذي أقيم أمس في ملعب "الوحدة" حيث انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.