لفتة طيبة من الخطيب تكريمًا لحسن حمدي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تكريم حسن حمدي؛ رئيس القلعة الحمراء الأسبق، بطريقة خاصة.
مجلس الأحمر عقد مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر النادي بمدينة نصر، اتخذ به عدة قرارات.
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وقرر الخطيب إطلاق اسم حسن حمدي على قاعة اجتماعات مجلس الإدارة بفرع مدينة نصر، من أجل ترسيخ قيم ومبادئ الأهلي ، وتقديرًا لعطاء الرئيس الأسبق ومشواره الطويل داخل القلعة الحمراء.
حسن حمدي كان قد تولى رئاسة الأهلي في الفترة من 2002 وحتى 2014، وعمل الخطيب نائبًا له، في فترة ذهبية للقلعة الحمراء، احتكر بها الفريق كافة البطولات التي شارك بها، بجانب حصده لبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006.
الكلاسيكو الذي طالما انتظارناه، فالبعض يصفه بالحرب العالمية الثالثة بين رونالدو وميسي، ولكن مهلاً انظروا👀👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
📅23 ديسمبر 2007: الكلاسيكو بدون ميسي ورونالدو
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📅6 فبراير 2019: الكلاسيكو قد يُصبح بدون الثنائي أيضًا😢 pic.twitter.com/PGXL5du8m1