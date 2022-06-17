لفتة رائعة من حكيمي ومبابي خلال تواجدهما في المغرب

صداقة قوية تجمع بين الثنائي

يتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي حاليًا بالمغرب، من أجل قضاء إجازته الصيفية مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

صداقة قوية جمعت بين الثنائي منذ قدوم حكيمي إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي من نادي إنتر الإيطالي، حيث أصبح المغربي هو أقرب اللاعبين لمبابي.

وهو ما جعلهما يظهران معًا في العديد من المناسبات خارج الملعب، وهذه المرة كانت في المغرب، حيث حرص الثنائي على القيام بعمل خيري رائع.

ماذا فعل مبابي خلال تواجده في المغرب؟

انتشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجد مبابي مع حكيمي، لقضاء فترة الراحة بالمغرب قبل الانغماس في الاستعداد للموسم الجديد.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, en vacances ensemble au Maroc, ont profité de leur séjour pour rendre visite à des orphelins dans un petit village. pic.twitter.com/MqPViSAhiY — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) June 17, 2022

وأظهرت الصور حكيمي مع مبابي، خلال استغلالهما للزيارة من أجل رؤية بعض الأطفال اليتامى بإحدى القرى الصغيرة بالمغرب.

وهي اللقطة التي حازت على إعجاب المتابعين بشكل واسع، وحصل الثنائي على الكثير من الإشادات بسببها.

كيف كان الموسم الماضي لمبابي وحكيمي؟

النجم المغربي بدأ بصورة جيدة مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 في 41 مباراة وساهم في فوز الفريق بالدوري الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر تألق مبابي بشكل أكبر، بتسجيله 39 هدفًا وصناعة 26 في 46 مباراة بكل البطولات.

وحظى صاحب الـ23 سنة بصيف غاية في الإثارة، بعد اقترابه من الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر، قبل نجاح باريس في إقناعه بالتجديد حتى 2025.

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