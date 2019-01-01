لفتة رائعة من ثنائي الاتحاد تجاه الجماهير قبل مواجهة الفتح

الاتحاد يسعى لتأمين الهروب من الهبوط

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدم ثنائي اتحاد جدة السعوي لفتة طيبة تجاه جماهير العميد قبل مواجهة فريقهم أمام الفتح، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويستضيف الاتحاد نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويسعى الاتحاد للفوز بالمباراة من أجل تأمين الهروب من الهبوط بعد الابتعاد قليلًا خلال الجولات الأخيرة من المراكز المهددة.

وقام الثنائي فواز القرني حارس المرمى وأحمد عسيري المدافع، بشراء 1000 تذكرة للجماهير، من أجل حضور المباراة.

وقام الثنائي بتقديم التذاكر للجماهير بالمجان من أجل الحضور في ملعب الجوهرة المشعة، حيث طرحت التذاكر إلكترونيا حيث تهافت عليها الجمهور ووصل عدد التذاكر المباعة إلى 24 ألف تذكرة.

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ويحتل الاتحاد المركز الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ويضمن البقاء رسميًا في حالة تحقيق الفوز على الفتح.