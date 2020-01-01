لفتة إنسانية.. مورينيو يتطوع لمساعدة كبار السن والمتضررين من فيروس كورونا

مورينيو يساهم في رعاية كبار السن والأكثر تضررًا بسبب فيروس كورونا

قدم جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام لفتة إنسانية رائعة بتقديم المساعدة لكبار السن والأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي تم إقراره في الثالث عشر من مارس الجاري.

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وفي الفترة التي تحاول فيها إنجلترا تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا قدر الإمكان، تم التعامل بشكل أكثر صرامة وحذرًا مع كبار السن.

وتحدث بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا عن خطورة خروج كبار السن ومتجاوزي السبعين من عمرهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفتحت إنجلترا الباب للمتطوعين لكي يقوموا بمساعدة كبار السن على توصيل الطلبات والمستلزمات الغذائية والطبية حتى المنازل لكي لا يخرجوا إلى الشوارع.

وظهر مورينيو في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قفازات وقناع على وجهه ويحمل حقائب من أجل توصيلها إلى المنازل للكبار.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز معلق في الوقت الحالي، ما بين قرار مبدئي باستكماله في الثلاثين من إبريل المقبل، وبين تأجيل آخر مع تفاقم الأزمة.