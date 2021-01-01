لفتة إنسانية .. ماندجوكيتش يرفض تقاضي راتبه بسبب الإصابة وميلان يتبرع به للعمل الخيري

لم ألعب؟ لن أتقاضى راتبي..

رفض المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الحصول على راتبه من نادي ميلان عن شهر مارس، وذلك نظرًا لكونه مصاب طوال الشهر ولم يشارك في أي مباراة.

وفي لفتة إنسانية رائعة وعلى الرغم من احتمالية أن يكون ذلك العقد هو العقد الكبير الأخير في مسيرته، إلا أنه شعر أنه لم يقدم شيئًا يستحق تقاضي راتبه من أجله.

ومن جهة النادي، وجه ميلان الشكر لماندجوكيتش على هذه اللفتة الرائعة، وأعلن توجيه المبلغ والمقدر بـ 300 ألف يورو لمؤسسة النادي الخيرية من أجل دعم مشاريع الشباب الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

ولم يشارك نجم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد سابقًا والبالغ من العمر 34 عامًا مع ميلان سوى في خمس مباريات فقط، آخرها كان في أواخر فبراير الماضي، ولم يلعب أي مباراة في مارس.

وتعرض ماندجوكيتش للإصابة في الثامن عشر من فبراير الماضي وذلك في مواجهة النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات ثمن نهائي الدوري الأوروبي، الذي ودعه ميلان على يد مانشستر يونايتد.

وكان نادي ميلان قد ضم اللاعب الدولي الكرواتي ووصيف كأس العالم 2018 ماريو ماندجوكيتش نجم الدحيل القطري ويوفنتوس السابق لصفوفه يناير الماضي.

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انضمام اللاعب جاء بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لمدة عام إضافي، تمامًا كما حدث مع زلاتان إبراهيموفيتش قبلها بعام.