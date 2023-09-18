لغز وحيد .. الإصابات تحسم خيارات نونو سانتو لأجانب الاتحاد أمام أجمك

العميد يفتتح مساء اليوم مشواره في دوري أبطال آسيا

يفتتح الاتحاد مساء اليوم مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة أجمك الأوزبكي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وقد استقر مدربه نونو سانتو على الأجانب الـ5 الذين سيخوضون اللقاء.

في الواقع، سانتو لم يفكر كثيرًا في الخيارات، بل اضطر إلى أغلبها نتيجة عاصفة الإصابات التي تضرب الاتحاد مؤخرًا وتُبعد عنه العديد من نجومه.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الرباعي كريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله سيلعبون بالتأكيد أمام أجمك، فيما اللغز الوحيد المتبقي في أحجية أجانب الاتحاد لمباراة الليلة خاص بالثنائي لويز فيليبي وفابينيو، إذ سيختار المدرب البرتغالي أحدهما للمباراة.

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ورجحت الصحيفة تواجد لاعب الوسط على حساب المدافع، خاصة أن المناورة الأخيرة للفريق في مران الأمس شهدت اعتماد سانتو في عمق الدفاع على أحمد شراحيلي وبجانبه عمر هوساوي ثم حسن كادش.

عبد الله المعيوف سيحرس مرمى الاتحاد خلال اللقاء، وذلك بعد انضمام مارسيلو جروهي لقائمة المصابين التي تضم من الأجانب جوتا وإيجور كورونادو.