لعنة ريال مدريد؟ بعد أوزيل .. فنربخشه يطلب هازارد

صفقة غريبة..

تداولت الصحافة التركية أنباءً عن أن إدارة فنربخشه طلبت التعاقد مع إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويقدم هازارد مستويات متواضعة منذ وصوله إلى النادي الملكي في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي في صفقة كلّفت خزائن الريال 100 مليون يورو، وكان عامه الأول عنوانه "الإصابات" ولا شيء غيره.

وبحسب المتداول، فإن إدارة فنربخشه تريد استغلال الوضع السيئ الذي يعيشه الدولي البلجيكي في سانتياجو برنابيو من أجل الظفر بخدماته، وإن بدت الفكرة صعبة المنال على أرض الواقع.

المزيد من الفرق

المعروف أن هازارد يُحب فنربخشه، فبحسب ما قاله حسن سيتينكايا، رئيس النادي السابق، فإن اللاعب قد وعده بأن يرتدي قميص فنربخشه يومًا ما، لكنه لا يعلم متى قد يحدث ذلك.

فنربخشه لتوه أنهى صفقة كبرى أخرى بالتعاقد مع مسعود أوزيل مجانًا باستغلال وضعية الألماني الأخيرة في آرسنال، لكن وضعية هازارد مختلفة جملة وتفصيلًا في ريال مدريد.

الحاضر والمستقبل .. لماذا لا يجب أن يلفظ كومان ريكي بوتش؟!

التقارير الواردة من الصحف الإسبانية ذكرت في الأيام الماضية أن زين الدين زيدان قرر دعم هازارد والصبر عليه، وحتى المدرب نفسه في تصريحاته طالب الجماهير بعدم التعجل بشأن عودة البلجيكي لسابق عهده.

في كل الأحوال، لم يسبق لريال مدريد أيضًا أن ترك أحد أهم نجومه في منتصف الموسم مهما كانت الظروف، لذلك يبدو من المستبعد حدوث صفقة من هذا القبيل في ظل الوضع الراهن وأزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن هازارد قد شارك بقميص ريال مدريد في 32 مباراة بمختلف المسابقات على مدار العام ونصف الأخيرين، أحرز خلالهما ثلاثة أهداف فقط وصنع 7 آخرين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ وصول هازارد إلى سانتياجو برنابيو تعرض إلى تسع إصابات متتالية في أقل من عام ونصف، ما كان سببًا في ابتعاده بصورة شبه كاملة عن كتيبة زيدان.