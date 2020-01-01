لعنة تضرب مانشستر سيتي - جوارديولا قلق من مواجهة ريال مدريد دون لابورت

هل تكون خطوة تؤثر سلبا على حظوظ مانشستر سيتي في التأهل

عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن قلقه من غياب إيميريك لابورت عن مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لابورت تعرض لإصابة أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي بالمباراة التي انتصر فيها مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة: "إصابة لابورت مقلقة بعض الشيء، أعتقد أنّه سيغيب من 3 إلا 4 أسابيع".

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وفي حال تأكد غيابه لنحو شهر أو أكثر فلن يتواجد أمام ريال مدريد في إياب ثمن النهائي ضد ريال مدريد في "الاتحاد" يوم 17 مارس المقبل.

وكان الباسكي قد تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر وساهمت بصورة كبيرة في تدهور موسم مانشستر سيتي وخسارة الدوري الإسباني.

مانشستر سيتي يقترب من الفوز بأول بطولة له في الموسم يوم الأحد المقبل بمواجهة أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة.

جدير بالذكر أنّ جوارديولا التقى كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، قبل الكلاسيكو للحديث عن نقاط ضعف ريال مدريد.