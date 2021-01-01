لعنة الشباب .. آخر نهائي خارجي للاتحاد نذير شؤم قبل مباراة "اللقب" بالبطولة العربية

الاتحاد تمكن من المرور إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على حساب الشباب

بعد غياب طويل، زاد عن 10 أعوام، ظهر نادي الاتحاد مرة أخرى في نهائيات بطولات غير محلية، بعد التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيقام في المغرب.

الاتحاد تأهل على حساب شقيقه الشباب، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق والفوز إيابًا بهدفين مقابل هدف، في لقاء رائع للغاية.

وكان آخر لقاء نهائي يخوضه الاتحاد على المستوى الغير محلي عام 2009 ، عندما تلقى هزيمة في نهائي دوري أبطال آسيا وقتها أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وخسارة اللقب.

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ونرصد لكم أحداث البطولة وقتها منذ انطلاق مشوار العميد حتى لقاء النهائي الذي تلقى فيه هزيمة صادمة وفقدان اللقب الغالي.

بدأ الاتحاد مشواره في البطولة من دور المجموعات حيث تصدر مجموعته "الثالثة" بدون تلقي هزيمة حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، متصدرًا بـ12 نقطة.

الاتحاد بدأ مشواره بفوز على استقلال طهران في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وكرر الفوز في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق أم صلال القطري.

وفي الجولة الثالثة تعادل سلبيًا مع الجزيرة الإماراتي، وتكرر التعادل بينهما في الإياب بالسعودية لكن إيجابيًا بهدفين لكل فريق، وواصل العميد تعادلاته أمام استقلال طهران في الجولة الخامسة إيجابيًا بهدف لكل فريق أيضًا.

وفي المباراة الأخيرة من دور المجموعات بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمطر العميد شباك أم صلال القطري بـ7 أهداف نظيفة.

دور الـ16 ولقاء محلي

التقى الاتحاد بنظيره الشباب، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عام 2009، حيث تمكن الاتحاد من المرور أمام الليوث بالفوز بهدفين مقابل هدف بأقدام أسامة المولد وهشام بو شروان، وسجل عبدالعزيز السعران هدف شيخ الأندية الوحيد.

ربع النهائي

واجه الاتحاد نظيره باختاكور الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ذهابًا وإيابًا حيث تعادل خارج أرضه بهدف لكل فريق، ولكن في الإياب أمطر شباك الفريق الأوزبكي بأربعة أهداف نظيفة رائعة ليمر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

في نصف النهائي وقع الاتحاد أمام ناجويا جرامبوس الياباني، ولكن أنهى النتيجة من الذهاب على أرضه بالفوز بـ6 أهداف مقابل هدفين، وحقق الفوزين أيضًا في الإياب بهدفين مقابل هدف، ليمر إلى النهائي من أجل كتابة مجد جديد.

النهائي والصدمة

واجه الاتحاد نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في ملعب الأولمبي الوطني في اليابان، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني خطف بيونج جون نو الهدف الأول للفريق الكوري في الدقيقة 57، وسريعًا أضاف كيم هيون جيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

محمد نور أحرز هدف الاتحاد في الدقيقة 75، ولكن لم يكن كفيلًا من أجل العودة للقاء مرة أخرى واستعادة الأمل في اللقب.

وهذا هو النهائي الأخير للاتحاد خارج أرضه في بطولة غير محلية، حيث يعد فوزه على الشباب في البطولة العربية بالنسخة الحالية، نذير شؤم كون آخر بطولة خارج أرضه على المستوى الغير محلي، مر على حساب الشباب في دور الـ16، فهل يتوج العميد بهذه البطولة؟

والجدير بالذكر أن طرف النهائي الآخر سيكون فريق من الثنائي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، حيث حقق الأخير الفوز في الذهاب بهدف دون رد.