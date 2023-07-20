"مؤشر لموسم صفري جديد!" .. سقوط مخزٍ للنصر أمام بنفيكا في حضور كريستيانو رونالدو

بعد فضيحة سيلتا فيجو، سقوط جديد للنصر أمام بنفيكا

لم يفلح النصر السعودي في مواجهة طوفان بنفيكا البرتغالي، وتجرع هزيمة قاسية برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن وديات معسكر الفريق الإعدادي في دولة البرتغال.

شوط اللقاء الأول شهد ثلاثية للفريق البرتغالي، ونجح خلاله خالد الغنام في حفظ ماء وجه العالمي، مسجلًا هدف فريقه الوحيد في اللقاء، فيما جاء الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني.

وتسابق لاعبو النصر خلال المباراة على إهدار الفرص المحققة، خاصةً البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

المباراة سببت حالة من الإحباط لبعض الجماهير، التي كانت ترى أنها اختبارًا حقيقيًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، لكنه لم ينجح به، بجانب حالة الاستياء العامة من خط دفاع الفريق، وخاصةً اللاعب عبد الإله العمري.

أحدهم كتب: "أتمنى إن ماني وديابي ما شافو المباراة"، في إشارة للثنائي المستهدف من قبل النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما علق آخر: "الفريق محتاج حارس ومدافعين أجانب غير كذا بناكلها، وياليت نخلص من موضوع الأجنحة بسرعة عشان نلتفت للباقي"، وأضاف ثالث: "أربع مباريات ودية والخط الدفاعي تخبيص في تخبيص الله يصبرنا، والعلم عند الله إذا استمرينا في نفس الخط المتهالك فمن الآن موسم صفري جديد يا عالميين!!، لا طعم لا لون لا رائحة بالنسبة لخطوط الدفاع والوسط والهجوم".

يذكر أن النصر كان قد خرج بنتيجة كارثة أيضًا المباراة السابقة أمام سيلتا فيجو الإسباني، إذ خسر بخماسية نظيفة، في مباراة شارك بها رونالدو 45 دقيقة فقط.