"لطالما كان ريال مدريد حلمك .. لماذا تُفكر في الانتقال إلى برشلونة؟"

سخر الوكيل السابق لأعمال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، من التقارير التي تُشير لاقترابه من الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن من قبل عن رغبته في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ لخوض تحدي جديد، وهو ما يرفضه مجلس إدارة العملاق البافاري الذي يرغب في أن يفي اللاعب البولندي بعقده والذي ينتهي في 2023.

وارتبط روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرغب البارسا في التعاقد مع مهاجم جيد تدعيماص لصفوف البلوجرانا.

وكيل ليفاندوفسكي يسخر من أنباء اقترابه من برشلونة

ونشر وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لطالما طيلة حياتك كنت تريد الانتقال إلى ريال مدريد".

وأتم حديثه قائلاً: "حتى ينتهي بك الحال لتفكر في الانتقال إلى برشلونة؟! حسنًا".

وكان وكيل أعمال ليفاندوفسكي بيني زهافي قد أكد في تصريحاته سابقاً، أن النجم البولندي يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد ثماني سنوات قضاها داخل العملاق البافاري قدم فيها كل شئ مؤكداً أن اللاعب لم يعد يشعر بالاحترام من النادي منذ شهور.

Dein ganzes Leben willst Du zu @realmadrid um später vllt beim @FCBarcelona zu landen ? Ok — Maik Barthel (@MaikBarthel) May 23, 2022

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني لموسم 2021-2022 بعد أن خاض 34 مباراة نجح من خلالهم في تسجيل 35 هدف بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا شارك في 10 مباريات تمكن من خلالهم في تسجيل 13 هدف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

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