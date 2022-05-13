لصالح من؟ .. مفاجأة في الموعد الجديد لكلاسيكو الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

مازالت رابطة دوري المحترفين صامتة حول المواعيد الجديدة لمباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي تم تأجيلها اليوم بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

الجولة الـ27 انطلقت يوم أمس بانتصار التعاون على الباطن والشباب على الفيصلي بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، وكان من المفترض أن تُستكمل اليوم بمواجهتي الفيحاء مع ضمك في المجمعة والرائد مع النصر في البريدة، فيما كانت قمة الجولة بين الاتحاد والهلال في جدة ستُلعب يوم الأحد القادم.

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صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أفادت أن المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 ستُلعب جميعًا يوم الإثنين الموافق الـ16 من مايو الجاري، لكن تأكد رسميًا بعد ذلك أن إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية في المملكة سيستمر حتى يوم الثلاثاء الـ17 من مايو.

المنافسات الرياضية

في المملكة ستستأنف ابتداءً

من يوم الثلاثاء القادم. pic.twitter.com/ZJMS6mhPmo — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) May 13, 2022

المصادر المتابعة تؤكد أن كل المباريات ستقام في نفس اليوم لكن تظهر المشكلة في مباراتي الأهلي وأبها والاتحاد والهلال حيث من المفترض أن تُقاما على ملعب الجوهرة المشعة وهو ما يبدو صعبًا جدًا، بجانب أن الفريق العاصمي مرتبط بخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء يوم الخميس القادم.

الصحفي حمد الصويلحي فجر مفاجأة كبرى حين أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن مباراة الاتحاد والهلال على الأرجح لن تلعب هذا الأسبوع وستؤجل للقادم نظرًا لارتباط الزعيم بمواجهة نهائي الكأس.

بنسبة كبيرة لن يقام كلاسيكو #الهلال والاتحاد هذا الاسبوع نظراً لاقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء الخميس المقبل باذن الله . — حمد الصويلحي (@H_swilhy) May 13, 2022

مصادر صحفية أكدت تقديم إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اعتراض للجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين على إقامة المباراة يوم الثلاثاء نظرًا للارتباط بمواجهة الكأس يوم الخميس.

وقد طالب العديد من النقاد الصحفيين والمحللين بإقامة الكلاسيكو قبل مباريات الجولة الـ28 للاتحاد والهلال، نظرًا لتأثير نتيجته الكبير على صراع الفريقين حول لقب الدوري.

مهم جدًا لما يُستأنف الدوري ما يتغير ترتيب الجولات ، اذا الهلال فاز على الاتحاد واضطر الاتحاد يلعب 3 جولات بفارق 3 نقاط غير عن لما يلعب الاتحاد بفارق 6 نقاط وممكن يحسم اللقب قبل يتواجهون الفريقين أصلا — ماجد الشيباني (@majed_alshibani) May 13, 2022

المتابعون اختلفوا حول المستفيد من تأجيل المباراة لأسبوع، حيث قال البعض أنه الاتحاد لاستعادة لاعبيه وعلى رأسهم أحمد حجازي وتأكد جاهزيتهم للقاء والبعض الآخر أكد أنه الهلال للحصول على فترة راحة جيدة بعد ضغط جدوله في الأسبوعين الأخيرين بخوضه مباراتين إضافيتين عن منافسه.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال، ولذا من المتوقع أن تلعب المواجهة المنتظرة بينهما دورًا كبيرًا في حسم اللقب.