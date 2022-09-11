لصالح راشفورد "الأفضل في العالم" .. مانشستر وتين هاج يضحيان برونالدو

الأمور تزداد صعوبة بالنسبة لكريستيانو رونالدو داخل أولد ترافورد

يعتقد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، أن ماركوس راشفورد يُمكنه تسجيل 20 هدفًا هذا الموسم ومساعدة الشياطين الحمر في التنافس على لقب الدوري الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو يُعاني هذا الموسم تحت قيادة تين هاج، حيث يُعد حبيسًا لمقاعد البدلاء داخل أولد ترافورد.

النجم البرتغالي أبدى رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، رغبة منه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه وجد كبار الأندية الأوروبية يُغلقون الباب في وجهة بسبب كبر سنه.

لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون راشفورد على حساب رونالدو

قال مصدر مقرب من مانشستر يونايتد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تين هاج يريد أن يكون ماركوس المهاجم الأول في مانشستر يونايتد ويقود خط الهجوم".

وتابع المصدر: "مدرب الشياطين الحمر يعتقد أن ماركوس لديه القدرة على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم ويريده أن يعبر عن نفسه في المباريات".

وواصل: "يطلب منه دائمًا استخدام سرعته ومهاراته عندما تسنح له الفرصة، وأخبر راشفورد بأنه سيسجل 20 هدفا بسهولة هذا الموسم".

وأكمل: "تربطهما علاقة رائعة وماركوس سعيد حقًا بذلك، لقد قال تين هاج للاعبيه عقب الفوز أمام آرسنال إن هذا هو اليونايتد الحقيقي. نحن من يجب أن نكون في القمة، وليس آرسنال".

واستمر: "لقد شعر لاعبو مانشستر يونايتد أن السيتي هو الفريق الوحيد الذي يُمثل تهديدًا بالنسبة لهم نحو لقب الدوري الإنجليزي، وطالما أن رونالدو يبدأ على مقاعد البدلاء فإن اللاعبين لديهم الثقة للتعبير عن أنفسهم".

وأضاف: "وجود رونالدو على أرض الملعب، يشعر الفريق بالضغط، أحب جميع اللاعبين عودة الدون إلى التدريبات لكنهم كانوا محبطون لأنه غاب عن الموسم التحضيري".

وأتم: "رونالدو لا يعتمد على السرعة بل يعتمد على الغريزة، لكن هذا لا يناسب عمل إريك تين هاج".