لسوء الأحوال الجوية – اتحاد الكرة يؤجل مباريات الدوري المصري

بعد قرار رئاسة الوزراء، اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتأجيل مباريات الدوري يوم الخميس.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد منح جميع مؤسسات الدولة يوم الخميس إجازة رسمية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات ستحدث مساء غدٍ الخميس.

لجنة المسابقات أعلنت خلال بيانًا رسميًا، عن تأجيل مباريات الدوري يوم الخميس، يأتي تماشيًا مع قرار رئاسة الوزراء، باعتبار يوم الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة.

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وحددت لجنة المسابقات المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسابيع المتبقية من بطولة الدوري، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

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وبذلك يتم تأجيل 4 مباريات بالدوري المصري، كان مقررًا لهم مساء غدٍ الخميس، بينهم مواجهة الاتحاد السكندري أمام الزمالك.

وتأتي باقي المباريات، نادي مصر أمام الإنتاج الحربي، ومصر المقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود أمام المصري البورسعيدي.