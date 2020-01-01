لسوء الأحوال الجوية - اتحاد الكرة يؤجل مباريات الدوري المصري

من المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر لها مساء يومي السبت والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه : "تأجيل مباريات السبت والأحد...نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد".

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وكانت لجنة المسابقات أعلنت منذ أيام خلال بيانًا رسميًا، عن تأجيل مباريات الدوري يوم الخميس الماضي، تماشيًا مع قرار رئاسة الوزراء، باعتبار يوم الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة.

وبذلك تتأجل مباراتين بشكل رسمي على رأسهم مباراة الأهلي وإنبي مساء السبت، الزمالك والمصري يوم الأحد.

يُذكر أن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قد وصل إلى الجولة الثامنة عشر، ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة.