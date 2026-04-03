لدى مايك فيروي خبر مهم: «لقد استفسرت قليلاً من داخل نادي أياكس و...»

وفقًا لمعلومات مايك فيروي، فإن مدرب جيرونا ميشيل لم يدخل بعد بشكل جدي في دائرة اهتمام أياكس. وكان الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات ماتيو موريتو قد ادعى يوم الخميس أن نادي أمستردام كان «في مفاوضات» مع المدرب الإسباني.

هذا ما قاله مراقب النادي في صحيفة دي تيليغراف في حلقة من سلسلة البودكاست Kick-Off. "لقد استفسرت قليلاً داخل أياكس..."، هكذا بدأ فيرويج. يبدو أن جوردي كرويف لديه استراتيجية واضحة.

"انظر: لدى جوردي كرويف اثنين أو ثلاثة مدربين هولنديين يعتبرهم جيدين بما يكفي لأياكس. هم أرني سلوت، وبيتر بوس، وإريك تين هاج. هؤلاء الثلاثة غير متاحين في الوقت الحالي. ولذلك فهو يبحث خارج الحدود."

من المرجح أن يستخدم كرويف شبكته الإسبانية الواسعة في هذا الصدد. "من المنطقي أن ينتهي به المطاف في إسبانيا. لكن هناك أشخاص يؤكدون لي حقًا: لم تجرِ أي محادثات مع أي مدرب بعد"، يوضح فيروي.

"بالمناسبة، جوردي كرويف ليس مضطراً إلى القيام بذلك على الإطلاق"، يتابع الصحفي في الصحيفة الصباحية التي تتخذ من أمستردام مقراً لها. "إنه يعرفهم جميعاً شخصياً، وهو على دراية بقدراتهم."

"لكن من الواضح أن ميشيل هو أحد المرشحين الأوفر حظاً، إلى جانب اثنين أو ثلاثة أو أربعة مدربين إسبان آخرين"، يؤكد فيروي. لكن لم تجر أي مفاوضات حتى الآن.