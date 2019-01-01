لحل المشكلات وتوحيد الصف - شرفيو النصر السعودي يعقدون اجتماعًا

إدارة السويكت تحتاج إلى الدعم لعدم إنهاء كافة الأمور حتى الآن مع إدارة سعود آل سويلم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تزال إدارة نادي النصر السعودي الجديدة برئاسة صفوان السويكت، تواجه بعض المشكلات، لعدم تسلم زمام الأمور بشكل رسمي، لوجود بعض الملفات العالقة مع الإدارة السابقة برئاسة سعود آل سويلم.

السويكت فاز في انتخابات العالمي التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، بعدما اكتسح الثنائي نصر النصر وصالح الأطرم في التصويت بنسبة قد تصل إلى 99%.

ووفقًا لمصادر صحيفة "عكاظ" فإن الأعضاء الذهبيين بالنصر سيعقدون اجتماعًا خاصًا مساء اليوم الثلاثاء، في منزل عضو الشرف يوسف القفازي بمدينة الرياض.

وأوضحت المصادر أن الهدف من الاجتماع مناقشة سبل الدعم المادي والمعنوي لإدارة السوكت، وكذلك بحث احتياجات الفريق بالتنسيق مع عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة، والبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفي.

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الصحيفة أشارت كذلك أن الأعضاء سيناقشون الأمور الإدارية، لتذليل كافة العقبات المتعلقة بعدم تسلم إدارة السويكت مهامها بشكل رسمي حتى الآن، هادفين إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات السابقة، من أجل مصلحة الفريق ولحصد الألقاب في المنافسات المحلية والآسيوية التي يشارك بها.

يذكر أن انتخابات النصر أجريت على ثلاث فترات، لم يتقدم بأول فترتين أي من مسؤوليه بأوراق ترشحه، حيث عزف الجميع عن الترشح للرئاسة دون أسباب واضحة، حتى ظهر السويكت والنصر والأطرم في الفترة الأخيرة.

ويضم مجلس العالمي الجديد كل من: سهيل بن علي القاسم، فهد بن سليمان الطيار، عبد الرحمن بن عوض الشهري، سلمان بن عبد الله الحلافي، ناصر بن علي الجميد.