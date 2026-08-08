لحل الأزمة المالية.. 1000 راعٍ مختلف على فريق بالدرجة الثالثة!

فاز نادي «ديبورتيفو مونيسيبال» بأربعة ألقاب في الدوري البيروفي في أعوام 1938 و1940 و1943 و1950. لكن مع مرور السنين، تراجع هذا النادي العريق إلى الظل خلف الأندية المحلية الكبرى مثل «يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس» و«أليانزا» و«سبورتينغ كريستال». وأعقب هبوطه من الدوري الممتاز في عام 2023 انزلاقه إلى الدرجة الثالثة.

تسبب هذا الهبوط في تعرض ديبورتيفو مونيسيبال لمشاكل مالية خطيرة. فقد جفت عائدات حقوق البث التلفزيوني ولم يعد هناك أي أثر للجهات الراعية الكبرى. لذا، توصل قسم التسويق بالنادي إلى فكرة، وقام، بدافع الضرورة، بإنتاج قميص غير عادي على الإطلاق. فبدلاً من السعي وراء راعٍ رئيسي، باع ديبورتيفو مونيسيبال 1,000 مساحة إعلانية صغيرة.

مقابل 200 سول، أي ما يزيد قليلاً عن 50 يورو، تمكن المشجعون والشركات الصغيرة من وضع علاماتهم التجارية على القميص. وتشير التقارير المحلية إلى أن جميع المساحات البالغ عددها 1,000 تم بيعها في غضون ثلاثة أشهر فقط.

"هذا القميص يرمز إلى الرابطة التي تجمع بين 1,000 رائد أعمال"

والآن، كشف النادي رسمياً عن القميص الجديد. ويظهر الشركاء الألف في جميع أنحاء القميص ضمن مربعات لا حصر لها باللونين الأبيض والأسود.

ويمر عبر الوسط الشريط الأحمر التقليدي المائل، المشابه لتلك الموجودة على قمصان المنتخب الوطني البيروفي. وقال المدير التجاري خورخي فرنانديز إيراولا: «هذا القميص يرمز إلى الرابطة التي تجمع بين 1,000 رائد أعمال».

وإلى جانب الدعم المالي، ساهمت الحملة أيضًا في ظهور نادي ديبورتيفو مونيسيبال في عناوين الأخبار حول العالم. وكتب نادي ديبورتيفو مونيسيبال على إنستجرام: «شكرًا جزيلاً لجميع وسائل الإعلام والمنصات والأشخاص الذين شاركوا هذه القصة وساهموا في تعريف قميص الـ1,000 راعٍ خارج حدود بلدنا». «هذه ليست سوى البداية».