لحل أزمات الماضي .. ماكرون يطلب ودية بين الجزائر وفرنسا

الرئيس الفرنسي متواجد الآن بالجزائر

استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواجده في الجزائر ضمن زيارة رسمية وطلب تنظيم مباراة ودية بين البلدين لإعادة إحياء العلاقات وحل المشاكل.

ولم يسبق وتواجه البلدان إلا في مناسبة وحيدة وكانت مباراة ودية أيضاً في 2001، ولم تستكمل المباراة التي أٌقيمت بأكتوبر من ذلك العام بفرنسا بعد اقتحام الجماهير الجزائرية أرض الملعب بالدقيقة 76.

ماذا قال ماكرون على هامش زيارته إلى الجزائر؟

وقال ماكرون للإعلام: "ستكون فرصة جيدة لمحو خلافات الماضي، سأتحدث مع الرئيس الجزائري وفريقه بخصوص الأمر، ولكن هناك عدة عوامل حاسمة".

وأكمل: "المسابقات القادمة، الثقافة، وملاعب الكرة فرصة لتجمعنا بشكل ودي لأن يمكن أن تتقابل في منافسات رسمية".

ماكرون ليس الأول في المطالبة بالمباراة

وسبق وطالب نويل لو جري، رئيس الاتحاد الفرنسي للكرة، هو الآخر في 2021 بتنظيم مباراة ودية بين البلدين.

وذكر لو جري وقتها أن السياسة هي ما تمنع تنظيم المباراة رغم مرور 50 عاماً على ما حدث في الماضي على حد تعبيره.