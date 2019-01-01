لجنة من الكاف تطمئن على استعدادات مصر لبطولة أمم إفريقيا للشباب

البطولة تنطلق الشهر المقبل بمشاركة 8 منتخبات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تصل لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأسبوع المقبل، من أجل الاطمئنان على استعدادات استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 8 منتخبات.

وتزور اللجنة استادي القاهرة والسلام، من أجل الاطمئنان على استعداد الملعبين لاستضافة البطولة والخروج على أكمل وجه.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات في الفترة بين 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر، حيث يتأهل أول 3 منتخبات مباشرة لأوليمبياد طوكيو.

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وأسفرت القرعة على وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من الكاميرون وغانا ومالي، بينما جاءت المجموعة الثانية تضم كلًا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر الأوليمبي تحقيق التأهل إلى أوليمبياد طوكيو حيث لم يشارك أي منتخب عربي في البطولة سواه.