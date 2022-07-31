لجنة توثيق البطولات؟ .. "كيف لمهندس تكييف أن يعمل مهندسًا معماريًا؟!"

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسس عمل اللجنة أو نتائجها رغم مرور أكثر من عامين على بداية عملها بحسب ما أكد المسحل

مر أكثر من عام على تصريحات ياسر المسحل الخاصة بالبدء في توثيق بطولات الكرة السعودية، لإيقاف الجدل الثائر حولها، لكن لم يجد أي جديد في الأمر.

عدد بطولات كل نادٍ من الأندية السعودية غير معروف بالتحديد، فهناك شجار حول دوري المناطق، وما إذا كان بطولة معتمدة يتم احتسابها أم أنها بمثابة بطولة ودية.

الشجار الأكبر دائر بين الهلاليين والنصراويين، في ظل ترديد العالميين أن في رصيدهم 17 بطولة محتسبين دوري المناطق، وهو ما يرفضه الهلاليون.

"كيف لمهندس تكييف أن يعمل مهندسًا معماريًا؟!"

وفي وسط هذا الشجار، ظهرت اعتراضات على اختيار رئيس لجنة التوثيق تركي الخليوي؛ الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة اليد، بداعي عدم خبرته في عالم كرة القدم.

الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله استعجب من رئاسة الخليوي للجنة، لكن طالب بعدم تدخل الهلاليين، كونه ينتمي للنصر.

وكتب متعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سؤال عابر ! على الجميع باستثناء اعلام وجماهير نادي الهلال مالكم دخل في هذا السؤال !، الاخ العزيز تركي الخليوي حكم كرة يد كيف تم اختياره رئيس لجنة توثيق البطولات ؟ هذه اللجنة اللي تم الغاء وجودها معالي المستشار تركي ال شيخ".

وأضاف: "هل مهندس التكييف يقدر يشتغل شغل المهندس المعماري ؟".

يذكر أن المسحل كان قد أكد أن لجنة توثيق البطولات بدأت علمها قبل جائحة فيروس كورونا، لكن أتت الجائحة وعطلت عملها لفترة، قبل أن تعود للعمل من جديد، لكن دون أي إعلان رسمي حتى الآن عن الأسس التي تعتمد عليها في عملها أو إلى أي مرحلة وصلت؟