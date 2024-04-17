لجنة المسابقات تُحدد شرطًا واحدًا لتأجيل قمة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

المباراة مفترض أن تُقام يوم الجمعة القادم

SHAHID

أوضحت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي أن تأجيل قمة الأهلي والهلال المقررة يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي مرتبطة بشرط واحد.

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الهلال كان قد تقدم بطلب بالفعل إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين لتأجيل مواجهة الأهلي في جدة، نظرًا لوقوعها بين مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، لكن طلبه قوبل بالرفض.

المصادر الصحفية أكدت يوم أمس أن المباراة ستؤجل لمدة 24 ساعة بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل قمة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة يوم أمس لمساء اليوم الأربعاء، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات.

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ورغم ترقب الجميع لصدور قرار بتأجيل مباراة جدة لمدة 24 ساعة لتُقام يوم السبت القادم، إلا أن القرار لم يصدر حتى الآن، وذلك رغم استفسارات الأهلي الرسمية من المسؤولين عن ذلك.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن لجنة المسابقات حددت شرطًا واحدًا لتأجيل المباراة إلى يوم السبت، وهو إقامة اللقاء الآسيوي بين العين والهلال مساء اليوم الأربعاء، حيث تُحيط الشكوك بذلك نظرًا لاستمرار الحالة الجوية المضطربة في الإمارات.

المصادر المتابعة كانت قد أكدت أن القرار النهائي للاتحاد الآسيوي حول موعد مباراة ذهاب نصف النهائي من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة بعد التأكد من الحالة الجوية وإمكانية إقامة المباراة من عدمها، ومن ثم ستتخذ لجنة المسابقات قرارها بشأن قمة الجولة الـ28 من دوري روشن.

SHAHID