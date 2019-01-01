لجنة المسابقات تغرم الأهلي والزمالك وتوقف حسام حسن

جماهير الأهلي والزمالك تسبب في غرامة لأنديتهما

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن عقوباتها ضد الأهلي والزمالك، وأيضًا حسام حسن المدير الفني لسموحة، عن ما حدث في آخر المباريات.

وأشار اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن لجنة المسابقات قررت توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهير الفريق أمام سموحة.

عقوبة الأهلي جاءت بسبب قيام الجماهير بقذف زجاجات المياة داخل الملعب، على الجهاز الفني والإداري لفريق سموحة، بالإضافة لتهديد الفريق الأحمر بالحرمان من جماهيره حال تكرار الواقعة.

وتقرر إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة، وحسن مصطفى مساعد المدرب، وعبد الباري المليجي إداري الفريقين مباراتين لكل منهما، بسبب ما بدر منهم، ووليد بدر 4 مباريات بسبب الإشارات المسيئة للجماهير.

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لجنة المسابقات قررت أيضًا توقيع غرامة على الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، بسبب إلقاء جماهير القلعة البيضاء زجاجات المياه على الملعب، مع تحذير بحرمانه من الجماهير حل تكرارها.

اللجنة فرضت غرامة مالية على الزمالك قدرها 15 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المدرب السويسري كريستيان جروس المؤتمر الصحفي.

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وتم إيقاف ثلاثي الزمالك بهاء مجدي بسبب الطرد، وطارق حامد وعمر السعيد، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث.