لجنة المسابقات تعاقب الزمالك ولاعبه وجروس وحسام وإبراهيم حسن

غرامات وإيقافات بالجملة في حق خمسة أندية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عدة غرامات وعقوبات على عدد من أندية الدوري ولاعبيها، كان للزمالك نصيب الأسد منها.

الفارس الأبيض واجه بيراميدز الخميس الماضي، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

بيراميدز يعلن مصير أفشة النهائي

وقررت اللجنة تغريم القلعة البيضاء عشرة آلاف جنيهًا، إثر قيام أحد أطفال جامعي الكرات بإلقاء الكرة داخل الملعب وقت هجمة مرتدة لبيراميدز، تسببت في تعطيل الهجمة، بجانب غرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيهًا لقيام الجماهير بإلقاء الزجاجات داخل الملعب، وسب حسام حسن؛ المدير الفني لبيراميدز.

بينما تم تغريم السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأبيض، 15 ألف جنيه، لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة.

فيما جاء آخر العقوبات التي تخص الأبيض، بإيقاف لاعبه عبد الله جمعة لمدة مباراة واحدة فقط، نظرًا لتعرضه للطرد خلال الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما حصل على الإنذار الثاني.

في الإطار نفسه، أوقفت اللجنة حسام حسن؛ المدير الفني لبيراميدز، وإبراهيم حسن؛ مدير الكرة، بعدما تم طردهما خلال اللقاء، للاعتراض على الحكم الإيطالي.

آل الشيخ: طلبت التعاقد مع طارق حامد وعبد الله جمعة مقابل ثلاثي بيراميدز

لجنة المسابقات كذلك قرر إيقاف سيدو ميرجانيسكي؛ المدير الفني للإسماعيلي، مباراة واحدة، لاقتحامه الملعب خلال مواجهة بتروجيت دون إذن، بالإضافة إلى إيقاف لاعب الدراويش أوداه مارشال مباراة أيضًا، لتعرضه للطرد باللقاء.

وفي نفس السياق، عوقب الإنتاج الحربي بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيهًا، لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة، خلال مواجهة الداخلية، بجانب إيقاف ثنائي الفريق الحربي عبد الرحمن رمضان وموسى دياوارا مباراة، للطرد بعد الحصول على الإنذار الثاني، بينما تم تغريم محمد عبد الله، المدرب العام للفريق، بغرامة خمسة آلاف جنيهًا، للنزول لأرض الملعب.

فيما كانت آخر العقوبات من نصيب الداخلية، بتغريمه خمسة آلاف جنيهًا، لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة، وكذلك خمسة آلاف أخرى، لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم.