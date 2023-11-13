لجنة الحكام تعترف بـ3 أخطاء لحكم مباراة النصر والاتفاق في الكأس

المباراة أثارت جدلًا واسعًا

نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصادر في نادي النصر اعتراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بارتكاب حكم مباراة الفريق أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 3 أخطاء.

المباراة أثارت جدلًا واسعًا فيما يتعلق بقرارات الحكم التشيلي بيرو مازا، خاصة بعد الاتهامات الواضحة التي وجهها ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق بأن الحكم هو السبب المباشر في خسارتهم للقاء.

مازا كان قد اتخذ عدة قرارات جدلية أبرزها طرد أندرسون تاليسكا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وبعد دقائق من إلغاء هدفه، وكذلك إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتفاق علي هزازي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق.

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مسؤولو اللجنة، وحسب المصادر النصراوية، اعترفوا للنادي بخطأ الحكم في إلغاء هدف تاليسكا وكذلك طرد علي هزازي وعدم طرد جوردان هندرسون، فيما أكدوا صحة قرار الحكم طرد البرازيلي صاحب الهدف الملغى.

يُشار إلى أن اللقاء الذي أقيم في نهاية أكتوبر الماضي انتهى بفوز النصر بهدف نظيف وتأهله لدور لـ8.