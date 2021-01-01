لجنة الحكام: أجواء رمضان ستجعل الناس تتقبل الحكم المصري بقمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام المصرية تعلق على اعتراض الزمالك

يرى وجيه أحمد، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة المصري، أن أجواء شهر رمضان الكريم، ستؤثر على قرار نادي الزمالك، برفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي، تحت قيادة تحكيمية مصرية.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، قد أعلن عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحت قيادة تحكيمية مصرية، رافضًا إقامتها بتحكيم أجنبي.

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رئيس الجنة الحكام قال خلال تصريحات إذاعية: "الحكام المصريون يديرون مباريات على أعلى مستوى في البطولات الإفريقية، ولولا تأهل الأهلي والزمالك النسخة الماضية بدوري الأبطال إلى النهائي، لكانت تلك المباراة شهدت ظهور مصري".

وتابع: "أجواء شهر رمضان الروحانية، ستجعل الناس تتقبل قرار الاستعانة بحكم مصري في مباراة القمة، ولن تحدث أزمة قبل المباراة".

جاء ذلك تعليقًا من رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على اعتراض نادي الزمالك على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي، تحت قيادة تحكيمية مصرية، مطالبًا إقامتها بحكام أجانب.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 إبريل الحالي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.