لجنة التخطيط بالأهلي تعتمد التقرير السنوي

الأهلي يعتمد التقرير السنوي

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، أن لجنة التخطيط للكرة اعتمدت التقرير السنوي لها، في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وكانت لجنة التخطيط قد تعين لها رئيس جديد وهو محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خلفًا لطه إسماعيل نجم الأهلي السابق.

وأيضًا عرض في الاجتماع التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المحدد له يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وناقشت اللجنة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين التقرير الربع سنوي، من سير العمل في القطاع على أن يستكمل في الاجتماع المقبل.

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وطالبت اللجنة خالد بيبو مدير عام الإكاديمية تقديم اقتراحته الخاصة بالتعديلات على لائحة الإكاديمية على أن يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.