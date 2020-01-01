لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تغرم النصر

النصر يتلقى عقوبة من لجنة الانضباط

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعض العقوبات على كلًا من نادي النصر على خلفية لقاءه أمام العدالة في كأس الملك.

النصر تم تغريمه 75 ألف ريال بسبب تأخر تسليم كشف الأسماء المشاركة في لقاء العدالة في منافسات كأس الملك، الذي حقق الفوز به العالمي.

وكان النصر قد حقق الفوز على العدالة بهدف دون رد، أحرزه ماكينة الأهداف عبدالرزاق حمدالله، وتأهل إلى نصف النهائي في كأس الملك.

ويواجه النصر نظيره الأهلي ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 15 مارس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

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الأهلي حقق الفوز اليوم الخميس، على الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفي عمر السومة.