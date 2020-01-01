لجنة الانضباط توقع غرامة على العين بسبب جماهيره

ما حدث خلال مباراة العين وشباب الأهلي دفع لجنة الانضباط لتوقيع غرام.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توقيع غرامة على نادي العين، بسبب جماهيره.

ونزل أحد جماهير نادي العين، إلى أرضية ستاد هزاع بن زايد، عقب مباراته أمام شباب الأهلي دبي، في الجولة الماضية، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي، قرر توقيع غرامة على نادي العين، وصلت إلى 10 آلاف درهم، وتوجيه إنذارًا للنادي، بسبب ما فعلته الجماهير.

وقررت اللجنة إيقاف ماتيس وناتالا، لاعبا فريق الوصل تحت 21 عامًا لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة 50 ألف درهم على كل لاعب.

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وأوقفت اللجنة عبد الله السلطان، لاعب بني ياس لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب اشتباكه مع لاعب الوصل دون كرة.

وقامت اللجنة بتوقيع عقوبة على حمد حسن، لاعب فريق النصر تحت 21 عامًا، بسبب اعتدائه على لاعب الجزيرة دون كرة.

واعتبرت اللجنة فريق الجزيرة تحت 19 عامًا، خاسرًا لمباراته بدوري المراحل، لإشراك لاعب لا يحق له المشاركة، حيث تم اتخاذ قرار بإيقافه 4 مباريات، ولم ينفذ سوى مباراتين فقط.