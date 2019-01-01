لجنة الانضباط تقرر معاقبة متحدث الأهلي بسبب رئيس الشباب

خالد البلطان تقدم بشكوى ضد سالم الأحمدي في ديسمبر الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول الشكوى التي تقدم بها خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، ضد سالم الأحمدي؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي.

البلطان كان قد تقدم بشكوى ضد الأحمدي متهمًا إياه بالإساءة له خلال تصريحات تليفزيونية في ديسمبر الماضي، وهو ما يخالف لوائح لجنة الانضباط.

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وقرر اللجنة تغريم متحدث الراقي 40 ألف ريال سعودي، موضحة ثبوت مخالفته لأحكام المادة 1/50 من اللائحة.

وأشارت لجنة الانضباط أن قرارها قابل للاستئناف حال رغبة الأحمدي، في الاعتراض على عقوبته.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: قبول الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي #الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي #الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال. pic.twitter.com/NXWAHrvueJ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٦ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن تصريحات متحدث الأهلي صدرت عقب هزيمة الليوث للراقي بهدف نظيف في الوقت القاتل، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بمتفوقًا بنقطة وحيدة عن الأهلي، صاحب المركز الرابع.