لجنة الانضباط تقبل شكوى حمدالله وتُعاقب تاليسكا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن شكوى عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد ضد أندرسون تاليسكا نجم النصر، وكذلك بشأن شكوى المهاجم المغربي ضد أحمد الغامدي المدير التنفيذي للنادي العاصمي.

تاليسكا كان قد أجرى حوارًا مثيرًا مع برنامج "كورة" كشف خلاله الكثير من الأسرار عن غرفة ملابس النصر وعلاقة حمدالله به وبلاعبين آخرين أبرزهم فينسنت أبو بكر وخالد الغنام، وقد وجه العديد من الناشطين انتقادات حادة للنجم البرازيلي على تلك التصريحات ومنهم النجم الليبي.

ما هي قرارات لجنة الانضباط بخصوص شكوى حمدالله وتصريحات تاليسكا؟

حمدالله كان قد تقدم بشكوى ضد تاليسكا لتصريحاته المسيئة له، وقد أعلنت لجنة الانضباط قبول الشكوى شكلًا وموضوعًا وعاقبت اللاعب البرازيلي بالغرامة 10 آلاف ريال سعودي.

تاليسكا لم يخرج بتلك العقوبة فقط، بل غُرم كذلك بمبلغ 20 ألف ريال بتهمة الإساءة الإعلامية عبر حسابه على السوشيال ميديا تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والنصر في الدوري السعودي.

اللجنة رفضت شكوى المهاجم المغربي ضد أحمد الغامدي بشأن مخالفة نادي النصر للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ قبلتها شكلًا ورفضتها موضوعًا.

وفرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف ريال على مسلي آل معمر رئيس النصر بسبب الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي مباراة الاتحاد والنصر عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ماذا قال تاليسكا عن حمدالله وتغير النصر بعده؟

صاحب الـ12 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم أشاد بزميله الكاميروني فينسنت أبو بكر، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ودية جدًا رغم أنهما ليسا صديقين مقربين ولا يخرجان معًا كثيرًا.

وأضاف "أحب أبو بكر وهو يحبني، لسنا مقربين ولا نخرج معًا لكن الدنيا علمتني أنني أستطيع أن أحب شخصًا ما دون أن يكون قريبًا مني، نتفاهم جيدًا ولا يوجد بيننا أي غيرة أو حساسية، أفرح إن سجلت أنا أو سجل هو الهدف".

كلام تاليسكا اختلف تمامًا عند الانتقال لزميله السابق حمدالله، إذ أكد أنه كاد أن يرحل عن الفريق بسببه بعد عدة أسابيع، وأشار إلى أن النصر تغير للأفضل كثيرًا بعد رحيله.

إذ قال "عرفت حمدالله لمدة قصيرة ويبدو أن انتقالي للنصر لم يعجبه، سأتحدث بصراحة وأكشف أسرارًا لا يعلمها الجمهور للمرة الأولى، كدت أن أرحل عن الفريق بعد 3 أشهر بسببه، كانت أفكاري آنذاك تدفعني للرحيل عن النصر".

تابع "حمدالله صنع مسيرة مذهلة مع النصر، سجل أكثر من 100 هدف وهذا إنجاز ليس سهلًا أبدًا، لكنه لم يشعر بالراحة لالتحاقي بالفريق وصنع مشكلة معي بعد أول مباراة بحجة أنني لا أمرر له بل لأبو بكر وبيتروس فقط، بسبب مشاكله فكرت بعد 3 أشهر بشراء 6 حقائق سفر لكنها فارغة الآن".

"فكرت بالرحيل لأنه يخلق أجواء مشحونة في الفريق واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه، لا أعرف طبيعة اللاعبين السعوديين لكني بدأت أفهم ذلك، أشعر أن لي سنوات في النصر وليس مجرد عدة أشهر، اللاعبون المحليون حين لا يحبون شخصًا ما يُفضلون كبت ذلك داخلهم كنوع من الاحترام لهذا الشخص".

"اليوم لدينا لاعبين محليين مهاريين ومميزين، خالد الغنام مثلًا مهاري جدًا، يحتاج لينضج قليلًا لكنه مهاري رائع، قبل ذلك وخلال وجود حمدالله في الفريق لم يكن يلعب كذلك، سألته عن ذلك فأجابني أن حمدالله كان يُوبخه حين يصنع له الكرة ويطلب منه مجرد التمرير له، وقد لاحظت دخول حمدالله في مشادات مع اللاعبين كثيرًا في التدريبات بخصوص تمرير الكرة له، لديه تصرفات غريبة داخل الفريق، وأنا لا ألومه لكن ألوم من سمح له بذلك".

أتم "شعرت منذ المباراة الأولى أن حمدالله ليس صادقًا في علاقته معي، الإنسان يشعر بتقبل الآخر له، استشعرت ذلك منذ سجلت الهدف الأول، فهو لم يحتفل معي به. أبو بكر أيضًا لم يكن مرتاحًا بوجود حمدالله، كان يشعر أنه مكبل الأيدي، إذ كيف يمكن أن تتقبل لاعبًا يتحدث بالسوء عن اللاعبين في غرفة الملابس؟ كيف ستشعر وأنت تعلم ذلك؟ لو ظللنا نتحدث عن حمدالله سنصنع فيلمًا، لكن يبقى ما فعله مع النادي يُحترم بالطبع، فعل الكثير من الأمور الإيجابية مع النادي لكن خروجه كان قبيحًا".

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