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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لجنة الانضباط تعاقب رئيس الشباب السعودي بعد إساءته للأهلي

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خالد البلطان
خالد البلطان تطاول على الراقي وجماهيره منذ أيام

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن الشكوى المقدمة من نادي الأهلي ضد خالد البلطان؛ رئيس الشباب، لإساءته للراقي.

وكان رئيس الشباب قد خرج في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي، مهمكمًا على الفريق الجداوي وجماهيره، مما أثار استياء ماجد النفيعي؛ رئيس الراقي، ودفعه لتقديم شكوى ضده أمام اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية على البلطان قدرها 20 ألف ريال، على أن يسددها بموعد أقصاه 30 يومًا، في قرار غير قابل للاستئناف.

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يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الشباب بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة فقط عن الشباب، صاحب المركز الخامس.

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