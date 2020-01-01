لجنة الانضباط تعاقب "السهلاوي" بسبب تغريداته بعد الخروج الآسيوي

عقوبة على السهلاوي بسبب النصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على محمد السهلاوي مهاجم التعاون، عقب تغريداته عقب الخروج من دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي أمام النصر.

هاجم السهلاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حكم اللقاء ولكن اعتبره البعض أن حديثه يخص به نادي النصر.

وغرمت اللجنة محمد السهلاوي 50 ألف ريال بسبب تغريداته، حيث وصفت التغريدات بأنها غير أخلاقية، وأكدت أن قرارها قابل للاستئناف.

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وكان التعاون قد خرج أمام النصر في ثمن النهائي بعد خسارته بهدف دون رد، ليهاجم السهلاوي حكم اللقاء ويدخل في مناوشات مع مشجعي العالمي.

وكان السهلاوي أبرز نجوم النصر قبل رحيله وانضمامه للتعاون حيث أكد اللاعب أنه لا يقصد النادي إطلاقًا، ووصفه بالكيان الذي تربى به.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين يوم 17 أكتوبر الجاري، في موسم يبشر الجميع أنه سيكون مثيرًا للغاية بين الأندية.