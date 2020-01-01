لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم رئيس الهلال

الهلال يتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فهد بن نافل رئيس الهلال بسبب مخالفات بعض اللوائح خلال لقاء فريقه أمام الفيصلي.

وكان الهلال قد حقق فوزًا بصعوبة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تمكن الزعيم من تحقيق الفوز بركلات الترجيح.

الهلال يقدم مستوى أكثر من ممتاز خلال الفترة الأخيرة، ويتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومؤجل له مباريات.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فهد بن نافل رئيس الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 53 ألفًا و750 ريالًا بسبب مخالفات انضباطية.

وجاءت الغرامة على الهلال بسبب تأخير الفريق بتسليم كشف الفريق قبل انطلاق مواجهة الفيصلي، وهي قيمة الغرامة بسبب ذلك 33 ألفًا و750 ريالًا.

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وجاءت مخالفة رئيس الهلال بسبب نزوله المنطقة الفنية في مقاعد البدلاء، وترتب عليه غرامة مالية ما يقرب 22 ألف ريال بسبب مخالفة اللوائح.

وألزمت لجنة الانضباط نادي الوحدة بغرامة 10 آلاف ريال بسبب حصول لاعبي الفريق على 6 إنذارات في لقائهم أمام الرائد.